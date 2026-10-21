Побег не удался: пара путалась в ответах на вопросы о знакомстве и совместной жизни, к тому же аферу выдавала разница в возрасте: мужчине было 37 лет, а женщине - 52.
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