Аналитики заявили о рекордном объеме сделок с офисами Москвы в 2024 году

Объем сделок с офисами Москвы достиг рекордных 855 тыс. кв. м в 2024 году Впервые за всю историю доля сделок купли-продажи на рынке офисной недвижимости Москвы почти сравнялась с долей сделок аренды В 2024 году зафиксирован рекордный объем сделок купли-продажи на рынке офисной недвижимости столицы: он составил 855 тыс.