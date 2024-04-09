Монголия — новая автомобильная «мекка» для россиян?

Даже далекие от автомобильного мира люди уже знают — крайние изменения в правилах ввоза автомобилей из-за границы сделали многие отлаженные «схемы» нерентабельными, а цены на рынке «параллельного» импорта расстраивают все больше.
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