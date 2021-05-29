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Какой сегодня праздник? Самые важные события на 29 мая 2021 в России

Какой сегодня праздник? Самые важные события на 29 мая 2021 в России

29 мая – День гадания на ромашке Праздники 29 мая День ветеранов таможенной службы День военного автомобилиста Международный день миротворцев ООН Федор Житник День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – Украина Всемирный день здорового пищеварения День гадания на ромашках День табачного дыма День конца средневековья День бисквита День петуха с вином День скрепки День «Узнайте о компостировании отходов» Именины Федор, Теодор, Петр, Николай, Лаврентий, Егор, Георгий, Аркадий, Александр.

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Alex Imen
Что ни день, то праздник. Весело живём!
Александр Дмитриченко
День ОХОТОВЕДА.

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