Какой сегодня праздник? Самые важные события на 29 мая 2021 в России

29 мая – День гадания на ромашке Праздники 29 мая День ветеранов таможенной службы День военного автомобилиста Международный день миротворцев ООН Федор Житник День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – Украина Всемирный день здорового пищеварения День гадания на ромашках День табачного дыма День конца средневековья День бисквита День петуха с вином День скрепки День «Узнайте о компостировании отходов» Именины Федор, Теодор, Петр, Николай, Лаврентий, Егор, Георгий, Аркадий, Александр.