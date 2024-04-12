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  • алекс кузь
    Изумляет степень охренения украинцев.вот что бывает с людьми без православной идеологии. Агитации подпольной работы б...Зачистить безумну...
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    ... НИ СЛОВА...Фабрикация Катыни
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    Да, Ната, вы абсолютно ПРАВЫ! Я была в Хатыни еще в советское время, на экскурсии "по местам Боевой Славы". Так вот э...Фабрикация Катыни

В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

Авторами законопроекта № 599502-8 стали депутаты Михаил Матвеев (заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению), Михаил Делягин (заместитель председателя Комитета по экономической политике), Сергей Обухов (заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений) и Олег Нилов (первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам).

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