ХАМАС возложил на Израиль ответственность за задержки в реализации сделки

REUTERS/Mahmoud Issa Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за любые трудности с выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ХАМАС в своем телеграм-канале.
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