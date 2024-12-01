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Циципас о сезоне-2024: «Я был не уверен, что смогу продолжать играть в теннис. Он больше не был для меня важен»

Циципас о сезоне-2024: «Я был не уверен, что смогу продолжать играть в теннис. Он больше не был для меня важен»

«Если мне и нужно что-то сказать об этом годе, так это то, что я очень горжусь тем, что делаю сейчас, потому что в этом году у меня были очень сложные моменты, и я был не уверен, что смогу продолжать играть в теннис.

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