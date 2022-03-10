Больше тысячи коек для ковид-больных сократят в Петербурге с 10 марта

В городе на Неве продолжается обратное перепрофилирование стационаров. Места, которые были предназначены только для больных коронавирусной инфекцией, переоборудуют так, чтобы их можно было использовать для лечения пациентов с другими недугами.
В городе на Неве продолжается обратное перепрофилирование стационаров. Места, которые были предназначены только для больных коронавирусной инфекцией, переоборудуют так, чтобы их можно было использовать для лечения пациентов с другими недугами.
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