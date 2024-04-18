Санкт-Петербург занял третье место по объему выданных с начала 2024 года автокредитов 

Как стало известно, объем выданных в Петербурге кредитов на приобретение автомобилей за первый квартал текущего года город занял третье место среди других регионов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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