Дети мигранта устроили беспредел и довели соседей. Теперь их отца депортируют

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Красноярском крае правоохранители задержали 10 выходцев из Средней Азии, планировавших обосноваться в Дудинке.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А почему только отцов высылают? Всех членов семьи дальних и близких и обязательно этих ушлепков- малолеток. Депортация дорого? А социалка на всех их семьи дешевая?! Сэкономим на их выдворении безвозвратно, с дактилоскопий, чтобы ни одна миражи не  вернулась!!!
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8 час.
Лидия
Интересно, а у нас есть структура власти, куда можно жаловаться на мигрантов? А с азербайджанцами мне пришлось столкнуться ещё лет 20 назад. Они вырубили в нашем ветхом доме часть фундамента для устройства своего магазина в нашем подвале. Уже тогда жаловаться на них было бесполезно. Начались звонки с угрозами, никогда не забуду их слова - у вас что, есть лишние дети. Потом оказалось, что все разрешения поддельные, но уже магазин остался. А дом с тех пор сотрясается от каждой проезжей машины. После них работающие в доме таджики показались мне ангелами и очень вежливыми.
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6 час.
Юрий Селиванов
Почему вывезли только главного зверька. Необходимо вывозить весь вонючий аул. Эти полумеры позволяют зверькам издеваться над законодательством и нами гражданами России.
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4 час.

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