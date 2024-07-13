Дети мигранта устроили беспредел и довели соседей. Теперь их отца депортируют

А почему только отцов высылают? Всех членов семьи дальних и близких и обязательно этих ушлепков- малолеток. Депортация дорого? А социалка на всех их семьи дешевая?! Сэкономим на их выдворении безвозвратно, с дактилоскопий, чтобы ни одна миражи не вернулась!!!

Лидия

Интересно, а у нас есть структура власти, куда можно жаловаться на мигрантов? А с азербайджанцами мне пришлось столкнуться ещё лет 20 назад. Они вырубили в нашем ветхом доме часть фундамента для устройства своего магазина в нашем подвале. Уже тогда жаловаться на них было бесполезно. Начались звонки с угрозами, никогда не забуду их слова - у вас что, есть лишние дети. Потом оказалось, что все разрешения поддельные, но уже магазин остался. А дом с тех пор сотрясается от каждой проезжей машины. После них работающие в доме таджики показались мне ангелами и очень вежливыми.