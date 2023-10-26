Baza: в Мелитополе пытались взорвать сотрудника ВГА Запорожской области

В Мелитополе сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области вовремя обнаружил взрывное устройство, установленное в своем автомобиле, и обратился в правоохранительные органы, пишет Telegram-канал Baza.
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