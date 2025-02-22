«Грачи» прилетели: полвека первому полету Су-25

Фото: Минобороны РФ Пятьдесят лет назад, в морозный зимний день 22 февраля 1975 года, шеф-пилот ОКБ Сухого Владимир Ильюшин поднял в небо новую машину, которая ознаменовала своим появлением возвращение в состав ВВС СССР самолета-штурмовика.