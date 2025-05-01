Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном для его клуба пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Монреаль Канадиенс».
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