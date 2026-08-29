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Царьград

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Томская область: в Северске три вагона с углем сошли с рельсов

Томская область: в Северске три вагона с углем сошли с рельсов

В Томской области произошел инцидент: в городе Северск с рельсов сошли три вагона с углем, когда тепловоз выводил их из тупика.

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