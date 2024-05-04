НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Соболев играл в обороне на тренировке «Спартака» перед «Ростовом», Бабич – в атаке. Это идея Слишковича (Metaratings)

Как сообщает Metaratings.ru, накануне игры с «Ростовом» исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович провел тренировочный матч, в котором игроки действовали не на своих позициях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх