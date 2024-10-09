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Блинкен отменил визит в Германию и Анголу вслед за Байденом

Блинкен отменил визит в Германию и Анголу вслед за Байденом

Он должен был сопровождать президента, но тот отказался ехать из-за надвигающегося урагана.Госсекретарь США Энтони Блинкен решил не ехать в Германию и Анголу.

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