Невыгодная покупка: названы автомобили, теряющие в цене больше всех в первый год

Амортизация – это явление, которое затрагивает почти все новые автомобили. За редким исключением (будь то эксклюзивность или лимитированный тираж) спустя год после покупки машины стоят заметно дешевле, чем когда были припаркованы в стенах автосалона.
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