Врач Махова: трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова рассказала ТАСС, что трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство для похудения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россиян предупред...
- ЛК Врач подсказал не...
- Терапевт Никитина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым