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Медицина 2.0

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Врач Махова: трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство

Врач Махова: трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова рассказала ТАСС, что трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство для похудения.

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