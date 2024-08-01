Медведчук: Зеленский планирует мобилизовать мужчин старше 60 лет

Украинский президент Владимир Зеленский планирует мобилизовать мужчин старше 60 лет. Соответствующее заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, который стал собеседником ТАСС.
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