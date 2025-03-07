В инструменте Claude Code от Anthropic была ошибка, которая «блокировала» некоторые системы

Запуск инструмента для кодирования Claude Code от Anthropic начался не совсем удачно. Согласно сообщениям на GitHub, функция автообновления Claude Code содержала ошибки в командах, которые делали некоторые рабочие станции нестабильными и нерабочими.
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