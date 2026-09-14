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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин рассказал, как МЦК изменило транспортную систему Москвы

Собянин рассказал, как МЦК изменило транспортную систему Москвы

Московскому центральному кольцу исполнилось 10 лет. Сергей Собянин отметил, что запуск МЦК в 2016 году кардинально изменил транспортную систему столицы.

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