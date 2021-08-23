В ополчении Масуда заявили о нарушении линии снабжения «Талибана» и блокировании передового отряда боевиков южнее Саланга

Представители так называемого Фронта афганского национального сопротивления (FANR), контролирующие Панджшерское ущелье, заявляют о том, что им удалось добиться успеха в противостоянии с террористической группировкой «Талибан» (*запрещена в России).
Представители так называемого Фронта афганского национального сопротивления (FANR), контролирующие Панджшерское ущелье, заявляют о том, что им удалось добиться успеха в противостоянии с террористической группировкой «Талибан» (*запрещена в России).
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