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В ополчении Масуда заявили о нарушении линии снабжения «Талибана» и блокировании передового отряда боевиков южнее Саланга

В ополчении Масуда заявили о нарушении линии снабжения «Талибана» и блокировании передового отряда боевиков южнее Саланга

Представители так называемого Фронта афганского национального сопротивления (FANR), контролирующие Панджшерское ущелье, заявляют о том, что им удалось добиться успеха в противостоянии с террористической группировкой «Талибан» (*запрещена в России).

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