Rockstar North заблокировала блог бывшего разработчика, который раскрывал “секрет...

Rockstar North заблокировала блог бывшего разработчика, который раскрывал “секреты” производства старых проектовКак вы, наверное, знаете, недавно известный бывший разработчик Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij) завел блог, в котором начал делиться целым рядом интересных подробностей о старых играх команды, таких как GTA III, Vice City, San… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.