VG

Vasily Golov

Мир на Украине-Мир между США и Россией. Между ними обнаружился паритет в вооружении и стратегии.Они разные. По размерам.НАТО как бы тут по разные стороны.США член НАТО,но далек от Брюсселя.Россия враг,но рядом.Выбор не велик.Европа оказалась промышленным и технологическим конкурентом США.В самой Европе идет поиск военного лидера,лидера в экономике.вооружению армии.Со временем Шерхан-США могут потерять главного самца Табаки на Ближнем Востоке.Связка России-Китая-КНДР-Ирана опасна для табаки.Как Маугли.