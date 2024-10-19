Ростислав Ищенко и Андрей Мартьянов о геополитических результатах СВО

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Мир на Украине-Мир между США и Россией. Между ними обнаружился паритет в вооружении и стратегии.Они разные. По размерам.НАТО как бы тут по разные стороны.США член НАТО,но далек от Брюсселя.Россия враг,но рядом.Выбор не велик.Европа оказалась промышленным и технологическим конкурентом США.В самой Европе идет поиск военного лидера,лидера в экономике.вооружению армии.Со временем Шерхан-США могут потерять главного самца Табаки на Ближнем Востоке.Связка России-Китая-КНДР-Ирана  опасна для табаки.Как Маугли.
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