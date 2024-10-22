📹❗️Также под Весёлым российские бойцы поразили шведскую БМП CV9040C Stridsfordon-90 (на видео). https://t.
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📹❗️Также под Весёлым российские бойцы поразили шведскую БМП CV9040C Stridsfordon-90 (на видео). https://t.