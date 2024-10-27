Мужчина, который трижды привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, погиб в ДТП вместе со своей женой, оставив восьмилетнюю дочь сиротой

В результате дорожно-транспортного происшествия на 36-м километре автодороги Лодейное Поле - Вытегра в Подпорожском районе Ленинградской области погибли два человека, в том числе ребенок, который был госпитализирован с многочисленными травмами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии