По кандидату в президенты ударили новой навозной бомбой: политический скандал в Польше

Политолог Станислав Стремидловский в своём авторском канале о Польше и Ватикане «От Латеранского холма до Вислы» прокомментировал политический скандал в Польше, связанный с одним из кандидатов в президенты.
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