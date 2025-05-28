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Русская весна

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По кандидату в президенты ударили новой навозной бомбой: политический скандал в Польше

По кандидату в президенты ударили новой навозной бомбой: политический скандал в Польше

Политолог Станислав Стремидловский в своём авторском канале о Польше и Ватикане «От Латеранского холма до Вислы» прокомментировал политический скандал в Польше, связанный с одним из кандидатов в президенты.

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