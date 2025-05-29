Путин поздравил лидеров Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении с Днём ЕАЭС

Российский президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю Дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лидерам Белоруссии, Киргизии и Казахстана Александру Лукашенко, Садыру Жапарову и Касым-Жомарту Токаеву, а также премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
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