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Глава МИД Турции заявил о «центрах силы» по подрыву отношений с Россией

Глава МИД Турции заявил о «центрах силы» по подрыву отношений с Россией

В годовщину убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова глава МИД Турции заявил, что это событие выявило наличие «центров силы», которые хотят подорвать отношения между странами.

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