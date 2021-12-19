Глава МИД Турции заявил о «центрах силы» по подрыву отношений с Россией

В годовщину убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова глава МИД Турции заявил, что это событие выявило наличие «центров силы», которые хотят подорвать отношения между странами.
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