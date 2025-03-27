В Ливадийском дворце проходит Международный научно-дипломатический конгресс Мероприятие посвящено 80-летию Ялтинской конференции 1945 года.
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В Ливадийском дворце проходит Международный научно-дипломатический конгресс Мероприятие посвящено 80-летию Ялтинской конференции 1945 года.