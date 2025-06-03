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Российских школьников решили обязать изучать духовно-нравственную культуру

Российских школьников решили обязать изучать духовно-нравственную культуру

Ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков заявил, что в России школьников 5-7-х классов обяжут изучать духовно-нравственную культуру, передает ТАСС.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А кто у них герои? Колчак, Махновцы?
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1 д.
Неизвестно Неизвестно
Раньше коммунисты и большевики были героями, а теперь кто будет?
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1 д.
alik3456 Джексон
Я бы предложил: Деда Мороза, Бабу-Ягу и других сказочных персонажей...
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1 д.
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