Приближение президентских выборов США ухудшило сон американцев — СМИ

Ухудшение качества сна отметили 17% опрошенных американцев, 3 ноября сообщает издание HealthDay. Со ссылкой на данные опроса, проведенного Национальным фондом сна США, сообщается, что 17% респондентов столкнулись с ухудшением качества сна и уменьшением его продолжительности.