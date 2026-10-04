Генерал МВД сыграл сыну свадьбу на 100 миллионов, и натравил на себя УСБ и ФСБ

История о том, как излишняя любовь к роскоши и слепая вера в собственный бессмертный статус могут за один вечер помножить на ноль блестящую карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- От Райкина до "пя...
- От Райкина до "пя...
- КБ Сны министра Крав...
"Так нехорошо делать" тихо скажут енералу. Это же красная линия! Ай-яй-яй!
Так и что теперь с генералом и его компанией? Где они? Неужто под арестгм в Следственном изоляторе? Или уютно сидят по своим кабинетам, ожидая, когда кремлевский куратрр заступиися за сви кошельки?