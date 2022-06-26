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Контракт Джоша Харта на сезон-2022/23 стал полностью гарантированным

Атакующий защитник «Портленда» Джош Харт получит полную зарплату за сезон-2022/23. Клуб не отчислил его в субботу, в результате чего контракт 27-летнего игрока на следующий сезон стал полностью гарантированным в размере 12,9 миллиона долларов.

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