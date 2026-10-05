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Царьград

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Камкин: Популярность АдГ в ФРГ может возрасти к выборам 2029 года

Камкин: Популярность АдГ в ФРГ может возрасти к выборам 2029 года

Камкин сравнил ситуацию в ФРГ с сказкой Родари, отмечая недоверие граждан к властям. Это может привести к росту популярности АдГ и возможным досрочным выборам из-за нестабильности правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

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