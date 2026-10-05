Камкин сравнил ситуацию в ФРГ с сказкой Родари, отмечая недоверие граждан к властям. Это может привести к росту популярности АдГ и возможным досрочным выборам из-за нестабильности правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
- Министр Венгрии: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым