Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области – МГИК

Подсчет голосов идет по обычному графику После закрытия избирательных участков в Калининградской области результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России будут озвучены в Москве.
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