В преддверии Дня России! 🇷🇺 Мужской хор «Русский Формат» совместно с патриаршим архидиаконом Константином Барган сняли клип на песню - «За святую Русь помолюсь»! 🙏 .
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В преддверии Дня России! 🇷🇺 Мужской хор «Русский Формат» совместно с патриаршим архидиаконом Константином Барган сняли клип на песню - «За святую Русь помолюсь»! 🙏 .