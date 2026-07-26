Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Купол Донбасса» сорвал планы ВСУ: 158 дронов не достигли целей

«Купол Донбасса» сорвал планы ВСУ: 158 дронов не достигли целей

Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за прошедшую неделю предотвратили 158 террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины.

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