Появилась афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 27 июля по 2 августа 23-28 июля - Чемпионат России по морскому многоборью (гребно-парусное пятиборье, мужчины), Первенство России по морскому многоборью (гребно-парусное пятиборье, юноши 14-18 лет.