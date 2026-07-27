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Калуга-поиск

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Афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 27 июля по 2 августа

Афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 27 июля по 2 августа

Появилась афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 27 июля по 2 августа 23-28 июля - Чемпионат России по морскому многоборью (гребно-парусное пятиборье, мужчины), Первенство России по морскому многоборью (гребно-парусное пятиборье, юноши 14-18 лет.

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