Масленица: история праздника и традиции предков

Зима встречается с весной, а люди выходят на Масленичные гуляния. Расскажем, откуда взялся этот весёлый праздник, почему он так называется, как отмечали его в стародавние времена и какие из кулинарных традиций наших предков живы по сей день.
Зима встречается с весной, а люди выходят на Масленичные гуляния. Расскажем, откуда взялся этот весёлый праздник, почему он так называется, как отмечали его в стародавние времена и какие из кулинарных традиций наших предков живы по сей день.
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