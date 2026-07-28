BQ: В Италии потребовали немедленно свернуть поддержку Украины

Группа парламентариев оппозиционной партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) инициировала рассмотрение в Палате депутатов Италии резолюции, предусматривающей полное прекращение военных поставок Украине.
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