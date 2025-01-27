Не стать аутсайдером на растущем рынке

Рыночная экспансия российских компаний встречает все больше внешних препятствий. О том, как бизнес превращает свои риски в стратегические преимущества, «Моноклю» рассказали в ГК «Институт тренинга — АРБ Про»и из личного архива Романа Копосова Роман Копосов, заместитель директора «АРБ Про», руководитель направления «Стратегическое планирование» ГК «Институт тренинга — АРБ Про»: «Стратегия партнерства с клиентом — это новый важный тренд на рынке.