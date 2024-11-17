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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Валентин Йиоффе
    Родителям с детьми купить билеты на родину ...без права на возвращение!Заслуженного школ...
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    Астахову восстановить и попросить прощения. Россия..., доколи будем терпеть то..?Заслуженного школ...
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    Мигранты едут в Россию, а сами ненавидят нас. И детей воспитывают в этой ненависти. НУ И ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?!!  Учителя...Заслуженного школ...

С флагом Азербайджана и с призывом к русорезу: зачем России такие студенты и такие вузы?

С флагом Азербайджана и с призывом к русорезу: зачем России такие студенты и такие вузы?

Русский Колоколъ Невероятная картинка из московского вуза. Ломоносов бы в гробу перевернулся.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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1 час.
лина любимцева
Таких &quot;студентов&quot; НУЖНО ГНАТЬ из России без права когда-либо возвратиться обратно, а руководство учебного заведения, где творится подобное - УВОЛЬНЯТЬ!! Без выходного пособия и  без права преподавания в дальнейшем. Пусть идут дворы мести.
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52 мин.
лл
лина любимцева
Так если Путин и Алиев задружились ЭТО ЧТО, ОЗНАЧАЕТ, что &quot;русню можно резать&quot;?!!  Ничего себе!!!   КАК БЫ ОНИ ТАМ ни задружились, но за подобные призывы этих азербайджанских отморозков нужно выдворять из России без оглядки на &quot;дружбу&quot;... ХОРОША &quot;ДРУЖБА&quot;, ничего не скажешь!! И ВРАГА НЕ НУЖНО!!
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49 мин.

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