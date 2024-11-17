С флагом Азербайджана и с призывом к русорезу: зачем России такие студенты и такие вузы?

Таких "студентов" НУЖНО ГНАТЬ из России без права когда-либо возвратиться обратно, а руководство учебного заведения, где творится подобное - УВОЛЬНЯТЬ!! Без выходного пособия и без права преподавания в дальнейшем. Пусть идут дворы мести.

лл

лина любимцева

Так если Путин и Алиев задружились ЭТО ЧТО, ОЗНАЧАЕТ, что "русню можно резать"?!! Ничего себе!!! КАК БЫ ОНИ ТАМ ни задружились, но за подобные призывы этих азербайджанских отморозков нужно выдворять из России без оглядки на "дружбу"... ХОРОША "ДРУЖБА", ничего не скажешь!! И ВРАГА НЕ НУЖНО!!