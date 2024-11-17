Русский Колоколъ Невероятная картинка из московского вуза. Ломоносов бы в гробу перевернулся.
С флагом Азербайджана и с призывом к русорезу: зачем России такие студенты и такие вузы?
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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1 час.
лина любимцева
Таких "студентов" НУЖНО ГНАТЬ из России без права когда-либо возвратиться обратно, а руководство учебного заведения, где творится подобное - УВОЛЬНЯТЬ!! Без выходного пособия и без права преподавания в дальнейшем. Пусть идут дворы мести.
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52 мин.
лл
лина любимцева
Так если Путин и Алиев задружились ЭТО ЧТО, ОЗНАЧАЕТ, что "русню можно резать"?!! Ничего себе!!! КАК БЫ ОНИ ТАМ ни задружились, но за подобные призывы этих азербайджанских отморозков нужно выдворять из России без оглядки на "дружбу"... ХОРОША "ДРУЖБА", ничего не скажешь!! И ВРАГА НЕ НУЖНО!!
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49 мин.
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