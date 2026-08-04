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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев может провести бой по боксу: «Турки Аль аш-Шейх спрашивал, когда я буду готов»

Чемпион UFC Ислам Махачев может провести бой по правилам бокса. «Мы хорошо поговорили с Турки Аль аш-Шейхом (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии – Спортс”) насчет боксерского боя.

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