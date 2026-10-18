"Деньги всегда нужны", считает популярная артистка. Бывшая звезда 2000-х Андрей Губин, который в последние годы ведет затворнический образ жизни и редко появляется на публике, все же задумывается о возвращении на большую сцену.
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