Само плывёт в руки только то, что не тонет

Буратино не выдержал тяжелой жизни, взял дрель и засверлился! Новый русский приходит в Церковь.Купил десяток самых дорогих свечек поставил их у самых богато окрашенных образов, как мог, помолился и пошел на выход.
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