30 архангельских пожарных отправились на помощь в горящие леса Забайкалья

Отряд из 30 парашютистов-пожарных и специалистов пожарно-химических станций Единого лесопожарного центра вылетел из столицы Поморья в Забайкальский крайОчередной отряд из 30 парашютистов-пожарных и специалистов пожарно-химических станций Единого лесопожарного центра вылетел из столицы Поморья в Забайкальский край, где бушуют лесные пожары.