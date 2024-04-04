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Медведев расшифровал Путина: За "Крокус" достанем из под земли в Киеве

Медведев расшифровал Путина: За "Крокус" достанем из под земли в Киеве

Коллаж Царьграда Сегодня 2,5K прочитали Медведев явно с подачи Путина озвучил месть России за "Крокус": безжалостность к исполнителям и последнее предупреждение вдохновителям.

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