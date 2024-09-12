Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе

Пентагон планирует изучить воздействие ядерного оружия на аграрный сектор, контракт с одной из американских компаний на проведение такого исследования предполагает расширение ареала моделирования подобного рода ситуаций на страны Восточной Европы, в том числе Россию.
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