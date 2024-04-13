Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вместо покаяния за теракт Патрушев получил порцию угроз и хамства от официального Душанбе

Вместо покаяния за теракт Патрушев получил порцию угроз и хамства от официального Душанбе

МИД Таджикистана. Вот здесь и в самом деле по-другому не скажешь: власти Таджикистана нагло и лицемерно обвинили секретаря Совбеза России, Николая Патрушева, во лжи.

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Комментарии
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Валерий Константинов
И чем быстрее-тем лучше. Только не задерживаться, чтобы не дать время &quot;заболтать&quot; ситуацию с мигрантами.
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7 час.
O
Olga
После таких заявлений официальный Душанбе нужно ставить на место. Им ли, вскормившим террористов, вообще рот открывать! Обнаглели в Душанбе от безнаказанности. Пора вводить с Таджикистаном визовый режим. И очищать Россию от тысяч нелегалов.
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6 час.
Николай Арзамасцев
А этому МИДовскому Мухериддинну показывали кадры, как ушлёпок с кастрированным ухом перерезал горло раненому охраннику в Крокусе?
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1 час.

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