Вместо покаяния за теракт Патрушев получил порцию угроз и хамства от официального Душанбе

Валерий Константинов И чем быстрее-тем лучше. Только не задерживаться, чтобы не дать время "заболтать" ситуацию с мигрантами.

O Olga После таких заявлений официальный Душанбе нужно ставить на место. Им ли, вскормившим террористов, вообще рот открывать! Обнаглели в Душанбе от безнаказанности. Пора вводить с Таджикистаном визовый режим. И очищать Россию от тысяч нелегалов.